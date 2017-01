Preso acusado de tentar matar menor em festa de carnaval

Aldimar Amaro de Oliveira, 29 anos, conhecido como “Mar”, acusado de tentativa de homicídio, foi preso na tarde de ontem, 24, por policiais civis do 116° Distrito Policial (116º DP), comandados pelo delegado Cayo Rodrigues.

Aldimar tentou assassinar com golpes de arma branca, um adolescente que na época do crime, tinha 16 anos, durante uma festa de carnaval no município de Jundiá, em março de 2011.

Segundo o delegado, depois que ele cometeu o delito, estava residindo em Murici, onde foi localizado e preso.

Após Aldimar ter sido detido em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz Gilvan de Santana Oliveira, Juízo de Direito da Vara do Único Ofício de Novo Lino, foi conduzido ao 116º DP, onde está à disposição da Justiça.



Com Ascom/PC