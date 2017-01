Acusado de vários roubos de celulares é preso com simulacro de arma e drogas

Uma ação da 24ª – Área Integrada de Segurança Pública (24ª-AISP), resultou na prisão do jovem Rafael Anselmo da Silva, vulgo ‘Rafinha’, 21 anos, acusado de roubar vários celulares na cidade de Delmiro Gouveia e Água Branca, sertão de Alagoas. Com ele a polícia encontrou maconha, e um simulacro de arma de fogo.

‘Rafinha’ foi preso em sua residência na Avenida José de Oliveira Rocha, mais conhecida como ‘Rua do Fórum’, no Bairro Novo. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir pelo telhado, tiros foram disparados para cima para assustar o suspeito que acabou sendo capturado pelos militares da Rádio Patrulha (RP) e Policiais Civis.

Na residência que ele estava foi encontrado 410 gramas de maconha, cachimbo e latinhas que são utilizados para consumir pedras de crack, além de uma toca ninja e um simulacro de arma de fogo.

Na delegacia, ‘Rafinha’ concedeu entrevista ao portal Radar89, e disse que não é o autor dos assaltos cometidos na cidade, porém várias vítimas reconheceu o indivíduo que possui tatuagens no rosto e no pescoço, além do braço direito.

Segundo o delegado Rodrigo Rocha Cavalcanti, ‘Rafinha’ responderá por tráfico de drogas e roubo.

Fonte: Radar89