Casal é preso acusado de matar desafeto a facadas em Messias

O delegado Marcos Lins, plantonista na Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, autuou em flagrante na noite desta quarta-feira (25), Izaquel Firmino da Silva, 19 anos, e Rafaela Vieira da Silva, 20 anos, pelo crime de homicídio, ocorrido no município de Messias.

De acordo com informações policiais, Izaquel juntamente com sua companheira Rafaela executaram, com golpes de faca, Danrley Ferreira da Silva, de 21 anos, após um desentendimento. O crime ocorreu às 14h desta quarta-feira, dia 25.

Izaquel informou que possuía desavenças com a vítima e que cometeu o crime logo após Danrley tentar matá-lo com um facão.

O crime ocorreu em uma localidade conhecida como Jaqueirão, situada no Centro da cidade. Logo após o ato criminoso, o casal se apresentou ao 20° Distrito Policial (20ºDP), onde foi dada voz de prisão.

Os acusados foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), e depois de receberem atendimento, foram conduzidos à Central de Flagrantes I.

