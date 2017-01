Copa do Nordeste: Com tranquilidade, CSA vence o ABC no Rei Pelé

O CSA começou muito bem a sua campanha na Copa do Nordeste. Jogando no Estádio Rei Pelé na noite desta quarta-feira (25), o time azulinou venceu e convenceu diante do ABC por 3 a 0.

O jogo

No começo do jogo, era natural que as equipes se estudassem. Mas, com o passar do tempo o CSA mostrava superioridade na posse de bola e ocupação no campo de ataque.

O ABC tentava atuar nos contra-golpes, mas a defesa do time alagoano estava bem postada. Mesmo assim, o CSA demorava para criar jogadas de perigo.

Mas aos 36 minutos, o atacante Luis Soares, surpresa na escalação, acabou com a ansiedade da torcida, após passar por três jogadores e mandar para o mundo do gol.

A torcida ainda comemorava, quando o ABC saiu de forma errada e o CSA conseguiu roubar a bola. Ataque rápido que chegou nos pés do volante Everton Heleno, que marcou o segundo gol, aos 37 minutos.

Muita festa no Rei Pelé e final do primeiro primeiro tempo com placar de 2 a 0.

Na segunda etapa as equipes mudaram de postura. O CSA era mais contido, seguro, enquanto o ABC partia para cima.

Apesar da disposição, o time potiguar acabava por esbarrar na defesa alagoana e aos poucos, também diminuiu o ritmo.

O jogo entrava em reta final e uma bela triangulação, resultou em gol. Geovani deixou com Didira, que cruzou na área e encontrou Cleyton, que emendou para o gol.

Final de jogo no Rei Pelé. CSA 3 x 0 ABC.

Fonte: Minuto Esportes