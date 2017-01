Servidores municipais de Arapiraca decidem pela paralisação

O prefeito Rogério Teófilo (PSDB) vai enfrentar a primeira paralisação de servidores como advertência no próximo dia 31 deste mês. Com os salários do mês de dezembro em atraso e sem uma definição de quando o pagamento será realizado ficou definido em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira (25), e decidiram que irão realizar uma grande paralisação em virtude dos salários atrasados do mês de dezembro.

O encontro ocorreu na Casa da Cultura na Praça Luiz Pereira Lima e contou com a presença do representante da CUT, Izaac Jackson, e da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Saúde, Administração e Serviços do Município de Arapiraca (SINDSAR), Joseane Lima.

A decisão acontece um dia após o prefeito Rogério Teófilo (PSDB) expor a situação financeira encontrada pela atual gestão e afirmar em reunião com os sindicatos que a prefeitura não dispõe de recursos para pagar a folha do mês passado.

Segundo explicou um dos representantes dos servidores, a proposta inicial era greve, porém a assembleia optou por paralisar apenas um dia e tentar um acordo com o prefeito. A intenção da categoria é que Rogério Teófilo garanta uma data para realização do pagamento.

“Não aceitamos isso de não saber quando irá nos pagar. Trabalhamos para prefeitura e não para gestão a ou b. Queremos receber o que é nosso. Entendemos que a situação é complicada, mas os servidores não podem ser penalizados”, afirmou um dos funcionários públicos que estava presente na assembleia.

Na reunião também ficou decidido que caso o prefeito não se comprometa em pagar o salário de dezembro, os servidores deverão entrar em greve já a partir da próxima semana pór tempo indeterminado. De acordo com Joseane Lima no dia 31 todos os serviços na área de saúde, administração e serviços serão paralisados.

por Roberto Gonçalves/CadaMinuto