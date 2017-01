SINDSPEM retoma convênio para servidores

Funcionários efetivos da Prefeitura de Penedo voltam a dispor do convênio SINDSPEM, serviço novamente disponibilizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo. A retomada do convênio ocorreu nesta quarta-feira, 25, com o anúncio da parceria com a Servodonto, plano odonológico com cobertura nacional que oferece 50% de desconto nas mensalidades para o funcionalismo penedense.

“A retomada do convênio para servidores efetivos do município ocorrerá de forma gradual, vamos fechar parcerias aos poucos, de forma planejada porque somos uma diretoria que administra o sindicato com transparência e competência, que tem a confiança do funcionalismo e o apoio de entidades e pessoas amigas e parcerias do sindicato e dos trabalhadores”, afirmou Ana Flávia Teixeira, Presidente do Sindspem.

“A retomada do convênio é uma das metas alcançadas por nós e se torna um marco de um trabalho organizado que neste início da reativação prioriza o setor da saúde, são profissionais da área, donos de clínicas, pessoal das farmácias que querem atender o nosso filiado”, acrescentou Ana Flávia sobre a ampliação do benefício para funcionários efetivos e que também atende milhares de famílias em Penedo.

A presidente do Sindspem informa ainda que os funcionários filiados com parcelas do que consumiu até o convênio ser suspenso, em novembro de 2015, devem observar a margem disponível e o desconto que está ocorrendo para verificar o comprometimento financeiro.

Quem tiver interesse em conhecer os planos da Servodonto, deve manter contato com o representante comercial do plano odontológico pelo número 99692-6084, tratar com Erivelton.

Fonte: Assessoria/Sindspem