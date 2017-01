Concurso: Corpo de Bombeiros de PE oferece 300 vagas

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco (Concurso Bombeiro PE) publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017, o edital Bombeiro PE com oferta de 300 vagas para ingresso no Curso de Formação e Habilitação de Praças CBMPE.

O Edital Bombeiro PE (Corpo de Bombeiros de Pernambuco) é organizado pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco (IAUPE/CONUPE), que recebe os interessados das 00h00min01s do dia 30 de janeiro de 2017 às 23h59mim59s do dia 26 de marco de 2017, observado o horário oficial do Estado de Pernambuco. A taxa é de R$ 129,60.

Para concorrer a função de praça, é preciso, além do ensino médio completo, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), da categoria B, ter, no mínimo, 18 anos completos na data de ingresso na carreira de militar do Estado e, no máximo, 28 anos na data de inscrição no concurso, considerando-se esta idade até o dia anterior à data em que o candidato completará 29 anos.

Quanto à estatura mínima, é necessário 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. A seleção dividi-se em prova de conhecimentos, aferido por meio de aplicação de prova objetiva e prova discursiva, avaliação física, psicotécnica e médica, investigação social e, por fim, o curso de formação.

O Exame de Habilidades e Conhecimentos será realizado nas cidades de: Recife/Região Metropolitana, Caruaru, Arcoverde e Petrolina, na data provável do dia 28 de maio de 2017, composto por 80 (oitenta) questões objetivas e uma discursiva, em forma de redação dissertativa, conforme quadro abaixo.

Segundo informações da SDS-PE, os aprovados serão lotados em todo o estado, de acordo com as necessidades. Os novos militares serão nomeados no regime estatutário, ou seja, com garantia de estabilidade. A remuneração inicial para soldado está em torno de R$ R$ 2.319,88. De acordo com o subcomando da corporação, atualmente, o efetivo do CBMPE é de 2.987 praças.

Vale destacar que o aluno do Curso de Formação e Habilitação de Praças fará jus, durante o período de curso, à Bolsa-Auxílio de Formação Profissional no valor de R$ 970,42.

Fonte: Concursos no Brasil