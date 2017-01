Delegado da Polícia Federal é assassinado a facadas pelo neto em Paripueira

O delegado aposentado da Polícia Federal, Milton Omena Farias, foi morto a facadas, no começo da tarde desta sexta-feira (27), pelo próprio neto, de 23 anos, em um condomínio situado na cidade de Paripueira, no Litoral Norte de Alagoas. O imóvel é o mesmo onde a filha do delegado, Márcia Rodrigues, foi encontrada morta em agosto do ano passado. A polícia investigava se o caso se tratava de homicídio ou suicídio. O tiro que matou Márcia partiu da arma do delegado.

O nome do neto suspeito de matar o delegado Omena – como era conhecido – não foi divulgado. De acordo com a polícia, logo após o crime, ele foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira.

De acordo com o major Paulo Eugênio, o jovem foi até a casa do delegado e, após uma discussão, eles entrarem em vias de foto. Segundo a polícia, a vítima foi morta com diversas facadas por todo o corpo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas encontraram o delegado sem vida.

A morte do delegado acontece poucas horas depois de a comissão de delegados da Polícia Civil ter convocado a imprensa para esclarecer as circunstâncias que resultaram na morte da jornalista Márcia Rodrigues, encontrada morta no dia 14 de agosto de 2016. A arma do pai dela foi encontrada ao lado do corpo dela.

“Ao que parece, ele tomou as dores pela morte da mãe e veio até aqui tirar satisfação. Esta é a situação inicial”, apontou o oficial. O caso da jornalista Márcia Rodrigues é cercado de mistério e o nome do pai nunca chegou a ser considerado oficialmente como suspeito.

Fonte: Gazetaweb