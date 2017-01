Flamengo confirma saída de Jorge para o Monaco em nota oficial

Agora é oficial. O Flamengo publicou em seu site oficial uma nota confirmando que o lateral Jorge será vendido para o Monaco, da França, conforme havia apurado o GloboEsporte.com na manhã da última quinta-feira. O clube, porém, não divulgou o valor do acordo de € 8,5 milhões (R$ 28,9 mi). De acordo com a publicação, o lateral esteve presente em 87 partidas com a camisa rubro-negra e marcou cinco gols, inclusive na estreia de Zé Ricardo como treinador e no jogo contra o Figueirense, pela Copa Sul-Americana.

Jorge atuou pela última vez com a camisa do Flamengo no amistoso contra o Vila Nova, em que o clube carioca perdeu por 2 a 1. Na última quarta, o lateral jogou pela seleção brasileira no “Jogo da Amizade”, entre Brasil e Colômbia e entrou em campo para o segundo tempo.

O garoto de 20 anos também estava na mira do Manchester City e tinha uma multa rescisória de R$ 100 milhões, no total. Ele viaja nesta sexta para o Principado. Na França ele será submetido a exames médicos e acertará os últimos detalhes, como o tempo de contrato – quatro ou cinco anos de duração.

Jorge foi revelado nas categorias de base do Flamengo e disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2015, depois de boas atuações no time sub-20, foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Porém, sua estreia nos profissionais acorreu em 2014, na última rodada da Taça Rio, quando o técnico interino Marcelo Buarque escalou um time reserva.

Sem Jorge, quem assumirá a lateral esquerda do Flamengo é o peruano Trauco, contratado no fim de dezembro. Ele deve ser o titular no sábado, contra o Boavista, na estreia do Rubro-Negro no Carioca.