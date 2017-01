Governador quer contratar mais PMs para reforçar efetivo no interior

O governador Renan Filho comentou, durante solenidade na manhã desta sexta-feira (27), os dados que mostram que houve aumento no número de homicídios em 2016 no estado. Para o chefe do Executivo estadual, é necessário investir na contratação de mais policiais militares. Na ocasião, ele anunciou que o concurso público para a Polícia Militar de Alagoas deverá oferecer mil vagas.

Os dados do Boletim Anual de Estatística Criminal, divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP), mostram que houve crescimento no número de homicídios comparados aos números registrados em 2015.

Na solenidade de lançamento no novo Sistema Integrado de Administração Financeira, realizado no Teatro Gustavo Leite, no bairro do Jaraguá, Renan Filho disse que é necessário realizar mais contratações de policiais, para atuarem nas cidades onde o efetivo é menor.

“Houve uma redução da violência na capital e uma oscilação no interior, onde o efetivo é menor. Mas precisamos contratar mais policiais”, frisou.

Ele adiantou que o estado discute com a equipe de gestão detalhes do certame para a Polícia Militar, que deverá ser lançado ainda este ano com mil vagas.

Já com relações a mudanças nos batalhões da PM, o governador disse que a pasta da Segurança Pública possuía autonomia para realizar as mudanças que julgar necessárias. “A SSP tem autonomia no meu governo para decidir. Não vamos transferir responsabilidades”, disse.

Fonte: CadaMinuto