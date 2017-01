Nova diretoria do Sport Club Penedense toma posse

Na noite desta sexta-feira, 27, foi aclamado por unanimidade os membros da nova diretoria do Sport Club Penedense para o biênio 2017/2018.

Foram empossados: Valdemir Alves Santos – Presidente; Daniel Pereira Mendonça – Vice Presidente; Carlos Roberto Lisboa Tavares – Tesoureiro; Geraldo José dos Santos – Secretário; Walberth Lima Costa – Diretor de Marketing e Manoel Rocha Santos – Diretor de Patrimônio.

O presidente do clube, Valdemir, em seu pronunciamento disse que terá muito trabalho pela frente juntamente com todos que fazem parte da diretoria.

A pretensão da nova diretoria é trabalhar a base e conseguir recursos para quitação de dívidas existentes ainda com jogadores que vestiram a camisa do Penedense no Campeonato Alagoano da 2ª divisão em 2016.

Além da dívida com jogadores, o Penedense está em débito com a regularização de anuidade junto à CBF. Sem está regularização o clube fica impossibilitado de participar de qualquer campeonato.

Daniel Mendonça, vice presidente, foi enfático cobrando a participação de todos nesse processo de reestruturação do Sport Club Penedense. Ele fez um chamamento para todos os envolvidos que se engajassem em prol do clube, pois só assim se consegue lograr êxito no futuro.

Já na próxima segunda-feira, 30, os diretores se reúnem para traçar o planejamento deste ano.

por Redação