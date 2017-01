Unidade de Emergência do Agreste terá serviço de atendimento a vítimas de AVC

A Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly, em Arapiraca, vai contar com serviço de atendimento de casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral). O anuncio foi feito nesta sexta-feira (27), pela secretária de Estado da Saúde, médica Rozangela Wyszomirska, durante encontro de Planejamento para a Regionalização de Saúde no Estado, voltado para os gestores que atuam em Arapiraca e região.

A previsão é de que ainda neste trimestre o novo serviço já esteja disponível para a população residente na 2ª Macrorregião, formada por municípios do Sertão e Agreste alagoanos. Nesta data também haverá a entrega de novos leitos do hospital. A unidade vai contar com 10 leitos para o atendimento de casos de AVC e uma equipe específica para o tratamento dos pacientes.

Rozangela Wyszomirska também anunciou que o planejamento da Sesau inclui, em breve, a abertura de unidades para a realização de cirurgias vasculares e de ortopedia eletiva, abrindo, assim, o acesso da população em atendimentos além da urgência. “Decidimos iniciar pela ala de AVC, porque o tempo de resposta ao paciente é maior. Assim teremos chances de salvar o maior número de vidas”, explicou a secretária.

O prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, presente ao encontro, destacou a importância da presença da equipe da Sesau nos municípios. “Esse acolhimento e a presença da Secretaria Estadual é de extrema representatividade. Mostra o compromisso de fazer sempre o melhor para aqueles que utilizam o serviço público”, falou.

Balanço

Rozangela Wyszomirska também fez o balanço da primeira etapa dos encontros, que percorreu municípios do Sertão e Agreste de Alagoas nos últimos cinco dias.

“Não podemos trabalhar sem a parceria Estado e municípios. Cada lugar tem sua particularidade. Precisamos conhecer, identificar problemas e trabalhar as soluções. Essa é a proposta. Por isso passamos essa semana em uma caravana, passando por Piranhas, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios e, agora, Arapiraca. Visitamos as 10ª, 9ª, 8ª e 7ª regiões de saúde. Fechamos nesta sexta-feira a segunda macrorregião, reunindo gestores de 46 municípios “, destacou.

Representantes de 17 cidades que formam a 7ª Região de Saúde se reuniram nesta sexta-feira (27), na sede do Conselho de Referência Integrado (Cria), em Arapiraca. As reuniões de planejamento seguem nas próximas semanas em outras regiões de saúde.

Fonte: Agência Alagoas