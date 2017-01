Criança de 1 ano morre após casa pegar fogo em União dos Palmares

Uma criança de um ano de idade morreu após a casa onde ela morava pegar fogo neste sábado (28), no município de União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas.

O caso foi registrado no Beco da Areia, Povoado Taquari, por volta das 9h45. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na casa também estava uma criança de 5 anos, que estavam sozinhos em casa. A mãe dos dois, uma jovem de 19 anos, e um outro filho mais velho, haviam deixado o local para lavar roupas em uma lagoa próxima.

Ainda de acordo com os bombeiros, as duas crianças que ficaram na casa começaram a brincar com fogo, que, segundo testemunhas, acabou atingindo um colchão. A criança de 5 anos correu para chamar a mãe, mas nesse período, o fogo tomou conta da residência.

O corpo de bombeiros foi acionado. Uma viatura de combate a incêndios, outra de salvamento e uma de atendimento pré-hospitalar foram utilizadas. Depois que as chamas foram controladas, os bombeiros entraram na casa e encontraram o corpo da criança carbonizado.

A mãe passou mal e foi levada para o Hospital São Vicente de Paula, que fica naquela região. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionado para os devidos procedimentos.

Fonte: G1/AL