CSA vence o Sete de Setembro e assume a liderança do grupo B

O CSA derrotou o Sete de Setembro por 3×1, jogando esta tarde como visitante no Estádio Rei Pelé, e é o novo líder do grupo B do Campeonato Alagoano com 6 pontos, superando o ASA no saldo de gols.

Mas não foi fácil porque o Azulão empatava com o modesto representante do Tabuleiro do Martins, um dos bairros de Maceió, até aos 39 do 2º tempo. Porém, em quatro minutos tudo mudou, com dois gols do volante Everton Heleno. O outro tento azulino foi assinalado pelo atacante Daniel Cruz, descontando o meia Paulinho para o Sete de Setembro.

Agora o CSA vai enfrentar o Coruripe, no Estádio Gerson Amaral, quarta-feira que vem, enquanto que o Sete de Setembro pegará o ASA no próximo domingo.

O jogo

O CSA foi absoluto no 1º tempo, mas atuou em ritmo de jogo-treino. O Azulão, que deu a saída, criou chance para marcar logo no primeiro minuto. Daniel Cruz avançou pela direita e deu passe para Alex Henrique, que do bico da pequena área finalizou para o corte da zaga do Sete de Setembro.

O gol de abertura do placar não demoraria. Aos 4 minutos Didira, na meia-lua, tocou para Daniel Cruz, que já na área do Sete e livre de marcação tocou em diagonal para a bola entrar no canto direito da meta defendida pelo goleiro Gustavo.

O Sete de Setembro, que tratou mais de se defender, só rondou a área do CSA com perigo aos 36 minutos e foi em dose dupla. No primeiro lance, Diogo bateu lateral, levantando a bola na área do Azulão e obrigou o goleiro Jeferson a espalmar para escanteio quando a bola ia chegando nos pés do atacante Jackson, que apareceu no meio da zaga azulina. Na cobrança do corner, Jeferson deu um tapa para lateral e o ataque do Sete não pegou o rebote.

O CSA, que teve o domínio das ações, quando chegava na área do Sete não concluía com perfeição. E nos minutos finais do 1º tempo o que o torcedor viu foi o árbitro José Ricardo Laranjeira aplicar dois cartões: um para Panda, do CSA; e outro para Fernando Sá, do Sete de Setembro.

Começou o 2º tempo e foi a vez de o CSA ser surpreendido com gol sofrido também aos 4 minutos. O Sete de Setembro, que começou a etapa final conseguido escanteio e estava dando trabalho ao goleiro Jeferson, tirou proveito de saída errada da defesa azulina e empatou com Paulinho. O meia, ao receber o passe já dentro da área adversária, tocou no canto esquerdo da meta maruja.

O CSA sentiu o baque e esteve a ponto de tomar a virada. Mas também seguiu criando chances, desperdiçadas ou por falta de pontaria ou por nervosismo de seus jogadores. Logo após sofrer o empate, o atacante Daniel Cruz, que abriu o placar, se posicionou livre de marcação, dentro da área do Sete, mas cabeceou mal frente a frente com o goleiro Gustavo um centro que veio da direita, de Cleyton. A bola foi para a linha de fundo.

O tempo foi passando, novas oportunidades desperdiçadas e a defesa azulina ficando exposta por ter que sair para ajudar o ataque. Até que depois dos 35 minutos o CSA, que já havia criado pelo menos mais três grandes chances para marcar, passou a ser mais consistente no ataque e, enfim, acabou retomando o caminho da vitória aos 39 minutos quando o meia-atacante Geovani bateu escanteio da esquerda, a zaga do Sete não conseguiu fazer o corte e o volante Everton Heleno, posicionado na pequena área, finalizou para fazer 2×1.

Dois minutos após Everton Heleno arriscou de fora da área, goleiro Gustavo não conseguiu segurar a bola e terminou por derrubar Didira na sua área, que chegava para finalizar. Aos 43 minutos Everton Heleno foi para a cobrança, a bola entrou no canto esquerdo e o arqueiro do Sete pulou para o lado oposto.

Com 3×1 contra e faltando cinco minutos para o jogo ser encerrado, pois o árbitro José Ricardo Laranjeira deu três minutos de acréscimos na etapa complementar, o Sete de Setembro não tinha mais tempo para voltar a pregar uma peça no CSA. A reação fica para a próxima enquanto que a torcida azulina, que sofreu muito no 2º tempo, terminou deixando o Trapichão comemorando mais uma vitória e agora a liderança do seu time no grupo B do Campeonato Alagoano, com 6 pontos e quatro gols de saldo.

