Fora de casa, ASA bate o Murici e assume a liderança do Grupo B

O ASA vai confirmando seu favoritismo no Campeonato Alagoano. Mesmo jogando fora de casa na tarde deste sábado (28), o alvinegro venceu o Murici por 2 a 1 no Estádio José Gomes da Costa e se assume a liderança do Grupo B.

O resultado coloca o ASA com 6 pontos, mas ainda pode ser alcançado pelo CSA< que enfrenta o Sete de Setembro neste domingo. Já o Murici, acumula a sua segunda derrota em dois jogos e está na lanterna do Grupo A.

Na próxima rodada o time de Arapiraca recebe o Sete de Setembro, enquanto o Murici joga novamente no José Gomes da Costa, dessa vez contra o CSE.

O JOGO – 1º TEMPO

Normalmente os primeiros minutos de jogo são de muito estudo entre as equipes. Não neste jogo. Logo no primeiro minuto, o ASA foi ao ataque com Eron, que chutou torto, mas Leandro Kível dominou com estilo, fez uma embaixadinha e bateu para o fundo das redes.

Com o gol da equipe visitante, o Murici decidiu acordar no jogo e passou a atacar mais. Porém, o time da casa tinha dificuldade na criação de jogadas e consequentemente na finalização. O ASA por sua vez, era mais cauteloso, como também, mais efetivo ao atacar.

Por duas vezes o time alvinegro ficou perto de ampliar. Primeiro, em chute forte de Leanderson de fora da área. Minutos depois, o ex-jogador da equipe arapiraquense, Edson Veneno, cortou cruzamento de forma errada e quase marca gol contra.

Mas aos 25 minutos, o Murici não teve a mesma sorte. O ASA voltou a subir ao ataque, Téssio mandou na trave e Nata no rebote, testou para o fundo do gol, colocando o ASA em situação confortável na partida.

Até o final do primeiro tempo o ASA conseguiu administrar a partida e levou um bom resultado para o intervalo. 0 x 2.

2º – TEMPO

Na volta para o segundo tempo o Murici parecia mais apto ao jogo, subia ao ataque e conseguiu uma ótima chance aos 2 minutos. O experiente Paulo Sérgio foi para a bola e mandou para as redes.O bandeirinha apontou impedimento, alegando que um atleta alvinegro teria interferido na jogada e estaria impedido, mas o árbitro confirmou o gol, uma vez que a bola foi direto para as redes.

Depois do gol o Murici se empolgou, mas sofria com os mesmos problemas, a criação e finalização de jogadas. Enquanto isso no ASA, Téssio e Douglas criavam a maioria das jogadas de ataque e levavam perigo ao gol rival.

Na reta final do jogo, o Murici “ganhou” uma pequena vantagem. Leanderson fez falta dura em Edson Veneno e foi expulso, deixando o ASA com menos um em campo. Passava o tempo, o Murici parecia cansar e o ASA era seguro nas investidas. Os dois treinadores, Roberval Davino do Murici e Maurílio Silva do ASA, promoveram suas substituições e o ritmo da partida caiu.

Melhor para o ASA que conseguia dominar o time da casa e assim, garantiu a importante vitória por 2 a 1, jogando longe dos seus domínios.

