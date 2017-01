Governador de Alagoas diz que estão presos suspeitos de incendiar viatura

A polícia prendeu suspeitos de incendiar a viatura doada pela Força Nacional à Polícia Militar de Alagoas em Joaquim Gomes, na Zona da Mata do estado. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (30) pelo governador de Alagoas, Renan Filho, durante solenidade de reinauguração da 1ª Gerência Regional de Educação, em Maceió.

O incêndio foi provocado na madrugada de domingo (29). O veículo, uma Frontier, estava estacionado em frente à sede do Grupamento da Polícia Militar (GPM) e já não tinha mais utilidade. A viatura foi completamente destruída pelas chamas (veja no vídeo acima).

“Não é uma ação isolada. A ação é de facção criminosa tentando desestabilizar. Foi uma viatura velha que estava parada. Não foi viatura da polícia em funcionamento e a gente já prendeu exatamente os meliantes dessa ação”, afirmou Renan Filho.

Segundo testemunhas, foi a própria população que apagou as chamas, utilizando baldes com água e mangueiras.

Em nota, a assessoria de comunicação da PM informou que imagens das câmeras de segurança do prédio mostram o momento em que um veículo de cor escura passa várias vezes em frente ao GPM e, minutos depois, um homem desce do carro e despeja um líquido sobre a viatura e ateia fogo. Além da viatura, a primeira sala do prédio, o forro e as paredes externas também foram atingidas pelas chamas.

Testemunhas relatam também que ouviram disparos, e em seguida, um som de arrancada de um veículo saindo. Algumas residências próximas ao GPM tinham marcas de balas. Nesses locais também foram encontrados projéteis calibre .40 e 380.

