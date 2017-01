Matrícula de novatos deve ser efetuada até esta quarta-feira (1º)

Os estudantes novatos da rede pública estadual ou seus responsáveis legais têm até quarta-feira (dia 1º) para efetuar sua matrícula presencial e garantir sua vaga na rede estadual. Antes disso, ele deve acessar o site da pré-matrícula (www.matriculaonline.al.gov.br) para saber em qual unidade de ensino foi alocado e quando deve comparecer para confirmar a matrícula.

No ato da confirmação da matrícula, será necessário apresentar a seguinte documentação: Certidão de Nascimento/Casamento ou RG, CPF do aluno, se possuir (original e cópia); Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão / Transferência original, emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias, da última Unidade de Ensino em que estudou; Original e cópia do RG e CPF do responsável legal, no caso de candidato(a) menor de 18 anos.

O interessado também deve apresentar laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); Original e cópia do comprovante de residência atualizado; uma foto 3×4; carteira de vacinação atualizada para os alunos do 1º ao 5º ano; parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental; Cartão do Bolsa Família (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário; Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS (original e cópia) e declaração de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta ensino integral, matutino e vespertino, assinado pelo estudante, ou seu responsável.

“Até essa data, só poderão ser feitas matrículas de candidatos que realizaram a pré-matrícula e em unidades para as quais foram alocados. As vagas remanescentes deverão ser disponibilizadas à comunidade a partir do dia 6 de fevereiro, com matrículas presenciais”, orienta Emília Caldas, supervisora de Documentação e Vida Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Confirmação

Desde a última sexta-feira (27), estudantes e seus pais têm procurado as escolas estaduais para confirmação das matrículas. Na Escola Estadual Moreira e Silva, no Cepa, a movimentação é constante. “Desde a semana passada, muitos alunos e pais vieram à escola para a confirmação das matrículas. O movimento tem sido intenso em todos os horários de atendimento”, informa a diretora-geral Ely Quintella.

Por se tratar de uma unidade de ensino que oferta exclusivamente o Ensino Médio, o Moreira Silva recebe uma grande demanda de alunos concluintes do Ensino Fundamental de outras escolas do Cepa e de outros bairros da capital.

Denise Olegário acompanhou a filha Eliseane na matrícula da 1ª série do Ensino Médio. “Ela sempre estudou no Cepa: fez o Ensino Fundamental aqui na Escola Maria José Loureiro e agora vai concluir o Ensino Médio aqui no Moreira e Silva”, destaca Denise.

Agricultora aposentada, Terezinha da Rocha também estava ao lado da neta Yasmin Stephanny, mais uma novata da 1ª série do Ensino Médio. Natural de Santana do Ipanema, dona Terezinha ressalta a importância da matrícula. “Não terminei meus estudos, mas fiz questão de que meus sete filhos fossem à escola. Com a minha neta, não é diferente. Mães e pais nunca devem desistir nem deixar seus filhos fora da escola”, frisa.

Fonte: Agência Alagoas