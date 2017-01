Palmeira dos Índios decreta situação de alerta devido aos casos de diarreia

Somente no mês de janeiro deste ano, o município de Palmeira dos Índios registrou 260 casos de diarreia que podem estar relacionados à falta de chuvas e de água na região. Diante dessa situação, foi decretada situação de emergência na cidade e anunciado um plano de contingência, a ser realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para o enfrentamento dos casos.

No plano, voltado para as doenças de veiculação hídrica, a exemplo de diarreias e as que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, estão incluídos três pontos estratégicos: a ampliação de insumos, medicamentos e correlatos; o funcionamento pleno da Unidade da Criança como referência para as crianças com diarreia, e de três unidades de Saúde que vão funcionar das 8h às 18h para atender pacientes com sintomas das doenças, além da garantia de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e leitos no Hospital Santa Rita.

De acordo com a coordenadora de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde de Palmeira Rebeca de Oliveira Araújo, outras estratégias também estão sendo traçadas. “Vamos ampliar a cota de hipoclorito de sódio e soro de reidratação oral, entre outros pontos, como garantir exames laboratoriais e capacitação de profissionais. Há duas semanas, começamos um trabalho no conjunto Brivaldo Medeiros, de sensibilização à população e intensificação no uso de hipoclorito na água”, explicou.

E continuou. “É importante ferver a água, mas sabemos que muitas pessoas não têm condições de fazer isso e utilizam a água de qualquer jeito. O hipoclorito de sódio tem um grande poder de eliminar micro-organismos. Além disso, vamos enviar um comunicado a todos os pipeiros e mananciais sobre barreiras sanitárias. Nenhum caminhão deverá sair para abastecimento sem a pastilha de cloro individual. Fazemos isso de acordo com a portaria 2914 de 2011, do Ministério da Saúde, que define os critérios de potabilidade da água para o consumo humano”, completou Rebeca de Oliveira Araújo.

O prefeito Júlio Cezar disse que o município atua com o governo do Estado para garantir o atendimento à população, principalmente crianças e idosos, que são mais vulneráveis às doenças.

“Suspeitamos que a crise hídrica esteja ligada a esses casos de diarreia. Em parceria com o estado, através da Secretarias estaduais da Saúde e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), estamos atuando para garantir o atendimento a crianças e idosos, criando postos descentralizados e aumentando o estoque de hipoclorito, sais e soro. Ontem (29), fomos à UPA para uma reunião com equipes das Vigilância de Saúde, Epidemiológica e Ambiental, para que a gente, a partir de hoje, decrete situação de alerta em Palmeira. Há três anos, tivemos uma epidemia e estamos montando este plano de contingência e traçando todas as estratégias para enfrentarmos possíveis novos casos por conta da estiagem prolongada”, reforçou o prefeito.

Febre Amarela

A Secretaria Municipal de Saúde também faz um alerta sobre a febre amarela. Apesar de Palmeira dos Índios não fazer parte da rota de transmissão da doença, o município centralizou a vacinação contra a febre amarela na sede da Secretaria, no horário de 8h às 12h, todas as quartas-feiras. A recomendação é vacinar os viajantes que vão para as áreas de risco, como representantes e caminhoneiros, com destino aos estados da região Norte e Centro Oeste, além dos estados de Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As pessoas devem ir à Secretaria munidas de comprovante de viagem e com até dez dias de antecedência à viagem.

