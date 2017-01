Sem acordo salarial, vigilantes param atividades em 19 agências bancárias

Depois de seis tentativas de se chegar a um acordo salarial, vigilantes que atuam em 19 agências bancárias de Alagoas decidiram cruzar os braços nesta segunda-feira (30) como forma de pressionar as empresas do ramo e patrões.

Com a paralisação, o funcionamento de agências públicas e privadas – sobretudo na Rua do Sol, em Maceió – ficou comprometido. As unidades ficaram fechadas e sem previsão de abrir as portas, segundo o Sindicato dos Vigilantes de Alagoas.

“Foram fechadas agências públicas, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e agências privadas, como o Bradesco e o Santander. A ideia é chamar a atenção para a nossa causa”, explica José Cícero Ferreira, presidente da entidade.

De acordo com ele, das seis tentativas de acordo, os representantes das empresas de vigilância faltaram a quatro reuniões. Em seguida, propuseram um valor abaixo do esperado pela categoria, o que motivou a paralisação de hoje.

“Foi proposto 3,5% de reajuste, um valor que não atende às nossas expectativas. Nós rejeitamos esta proposta e decidimos fazer diversos atos ao longo desta semana. Vamos aguardar uma negociação até a próxima sexta-feira.

José Cícero Ferreira informou que, caso as empresas não façam nenhuma proposta até o final desta semana, a categoria deve decretar paralisação geral.

