Acusado de atirar em três pessoas dentro de igreja está foragido, diz polícia

Identificado pela polícia como o autor dos disparos contra três pessoas durante uma cerimônia de casamento em Limoeiro de Anadia no último sábado (28), Humberto Ferreira Santos, o “Betinho”, está foragido. Segundo informações do delegado Carlos Humberto, titular da delegacia do município, após o crime o suspeito não foi mais visto na cidade.

Ainda conforme Carlos Humberto, as investigações sobre o caso foram iniciadas na manhã de hoje e Betinho ainda não foi encontrado. “Estamos tentando localizá-lo e ainda vamos ouvir testemunhas durante esta semana, mas possivelmente, o crime foi motivado por vingança”.

De acordo com o delegado, a motivação teria sido por uma “rixa” entre famílias e comentou que Betinho teve o pai e os filhos mortos recentemente, então suspeita-se que ele decidiu se vingar da família dos acusados de cometer o crime.

As três vítimas identificadas como Cícero Barbosa da Silva, 62 anos; Edmilson Bezerra da Silva, 37 anos e uma mulher que não teve a identidade revelada continuam internadas na Unidade de Emergência do Agreste (UEA), em Arapiraca.

Fonte: CadaMinuto