Governador anuncia Christian Teixeira como novo secretário da Saúde

O governador Renan Filho anunciou, nesta terça-feira (31), o nome de Christian Teixeira para assumir a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em substituição à médica Rosangela Wyszomirska, que respondia pela pasta desde o início da gestão em 2015. Christian chefiava a Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão (Seplag).

Renan Filho explicou que chegou a cogitar um nome da área médica, mas a escolha por Christian Teixeira deu-se pelo seu perfil técnico com foco em gestão. Para o governador, no atual cenário, é exatamente isso que o Estado busca: aproximar a Secretaria de Saúde das mais eficazes práticas de gestão para acelerar o trabalho.

“Precisamos dar uma nova dinâmica, por isso Christian vai para a Sesau. Vamos remanejar o secretário de Planejamento e Gestão para lá e escolher nomes vinculados com a Saúde e gestão para compor o secretariado. Na própria secretaria tem muita gente valorosa e que vai continuar trabalhando lá”, declarou o governador.

Quem assume a Seplag é Fabrício Marques Santos, que atualmente ocupa o cargo de secretário Especial da Receita estadual na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e é, também, técnico concursado do IBGE. O novo titular do Planejamento e Gestão foi responsável pelo Tesouro durante uma parte do governo e outro período foi responsável pela receita estadual.

“Ele vai levar para a pasta a experiência na área da Fazenda e tomar conta do Planejamento e da Gestão do Estado, integrando esse trabalho junto com o orçamento e com a própria execução fiscal”, ressaltou o chefe do Executivo estadual.

O governador completou que o novo secretário vai avaliar a necessidade de fazer algumas alterações. Em relação aos secretários adjuntos, ele explicou que o Estado ainda não está discutindo sobre o assunto, mas que os respectivos secretários vão para as devidas pastas e farão uma reflexão das necessidades.

“Muita gente vai ficar. Aliás, se o secretário do Planejamento está sendo remanejado é porque a pasta estava funcionando bem e esperamos que muitas pessoas permaneçam lá. Na Saúde também temos muita gente capaz e qualificada que vai seguir trabalhando na pasta”, finalizou.

Capacidade reconhecida

Após anunciar o nome de Christian Teixeira para a Secretaria de Saúde, o governador Renan Filho fez elogios ao trabalho realizado por Rosangela Wyszomirska à frente da pasta, destacando sua capacidade de planejamento e mudança de postura na Saúde desde que assumiu a missão no início da gestão, em 2015.

“Rosangela Wyszomirska está voltando à reitoria da Uncisal [Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas] – reitora eleita da universidade. Lá, dará continuidade ao seu trabalho a frente da Uncisal, que é uma das instituições mais importantes da área da saúde e da formação profissional do Estado”, completou o governador.

Fonte: Agência Alagoas