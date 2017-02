Homem é preso em flagrante por furto no Centro de Arapiraca

Um homem, identificado como José Roberto dos Santos, de 28 anos, foi preso em flagrante por furto no Centro de Arapiraca. A ocorrência foi registrada no final da manhã desta terça-feira (31).

De acordo com informações da polícia, a guarnição da Radiopatrulha estava em rondas no Centro da cidade quando recebeu denúncias relatando que o suspeito havia furtado uma loja de materiais de construção. Ao ser localizado, José Roberto foi abordado e os policiais encontraram uma mochila com vários produtos furtados em estabelecimentos.

O homem foi conduzido à Central de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele já possuía cinco passagens pela polícia.

Fonte: Já É Notícias