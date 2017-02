MPF/AL divulga resultado final de concurso de estágio em Direito

O Ministério Público Federal em Alagoas (MPF/AL) divulgou nesta segunda-feira, 30 de janeiro, a lista dos candidatos aprovados no último concurso de estágio em Direito, bem como os não aprovados na prova subjetiva do processo seletivo de vagas para o órgão. O Edital n. 02/2017 traz a classificação por ordem decrescente de nota final e abre prazo recursal de três dias úteis.

Ao todo, foram aprovados 64 candidatos para Maceió e 13 para Arapiraca. O critério de desempate utilizado foi o previsto no edital de abertura do referido processo seletivo – Edital n. 03/2016 –, tendo preferência o candidato com maior nota na prova subjetiva, em seguida, o que de maior pontuação na prova objetiva e, por fim, aquele que tiver maior idade.

O formulário de solicitação de recurso consta no Anexo VI do Edital n. 03/2016. Outras informações podem ser obtidas por meio do número (82) 2121-1470.

Com Ascom MPF/AL