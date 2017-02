Ovo da Madrugada completa nove anos com frevo e folia

O bloco carnavalesco Ovo da Madrugada completa em 2017 nove anos de frevo e folia nas ruas de Penedo. O aniversário da agremiação que alavancou o resgate do carnaval de rua na Cidade dos Sobrados acontece no sábado, 11 de fevereiro, ao som de orquestras da prévia carnavalesca que reúne milhares de pessoas.

Seguindo o roteiro dos anos anteriores, o Ovo da Madrugada desfila a partir da Praça Jácome Calheiros (Praça do Corêto) a partir das 10 horas, logo depois do encontro que reúne amigos, músicos, imprensa e foliões no Restaurante Boca da Cheia, um dos parceiros de primeira linha do bloco.

Puxado pelas orquestras Azes do Frevo e do Maestro Nilson, ambas de Penedo, e dos Irmãos Basílio (Orquestra de Traipú), o bloco desce em direção ao Centro Histórico. No percurso, carros-pipa da Usina Marituba – outra empresa que apoia o bloco desde sua primeira edição – refrescam os foliões em pontos estratégicos do desfile.

Uma pausa na orla para alimentação dos músicos, com revezamento entre as orquestras para manter a folia, marca o início da volta ao local de saída do bloco, lá pelo início da tarde de sábado. Afilhado do Pinto e do Galo da Madrugada, o Ovo mantém firme a tradição, animado com frevo e bonecos gigantes, encerrando a folia junto com o entardecer na mesma praça onde a festa começa.

As camisas que ajudam a pagar os custos do bloco também apoiado pelo comércio local serão vendidas por R$ 30 pelos diretores ou nas lojas Primavest, Rios Modas Jovem, MAPE Presentes e nos restaurantes Forte Nassau e Boca Cheia.

por Fernando Vinicius