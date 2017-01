Renan Filho anuncia realização de concursos para a Segurança e Educação

O Governo do Estado deu início ao processo de elaboração de edital para a realização de concursos públicos no Estado, sobretudo nas áreas de educação e segurança pública. O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho, durante a solenidade de reinauguração do prédio da 1ª Gerência de Educação (Gere), localizada na Pajuçara.

O governador deixou evidente que a situação econômica de Alagoas, assim como do restante do país, requer cautela e precaução. Entretanto, lembrou que, recentemente, o Estado convocou 800 candidatos da reserva técnica do concurso da Polícia Militar, além de professores da Uneal e Uncisal.

“As contas do Estado, assim como em todo o país, vivem um momento de dificuldade, mas eu tenho a segurança em fazer um concurso público para poder chamar as pessoas. Nós já chamamos 800 novos policiais. Isso é importante para mostrar ao cidadão que não estamos apenas olhando para frente, mas estamos também fazendo o agora”, destacou o governador.

O edital do certame está tramitando na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e brevemente será concluído. É pretensão do governador Renan Filho realizar concurso público, ainda este ano, para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e professores da rede estadual. A convocação da reserva técnica da Polícia Civil também está nos planos do gestor estadual.

“Recentemente, nomeamos novos servidores para o Estado; agora, com os concursos públicos, vamos preencher vagas em áreas que os alagoanos mais precisam, como saúde, educação e segurança pública”, justificou Renan Filho, lembrando que já convocou – em menos de dois anos – médicos, professores e policiais. Existe ainda a possibilidade de realização de concurso público na aérea da Fazenda Estadual.

Fonte: Agência Alagoas