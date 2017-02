Ufal convoca classificados no Sisu para pré-matrícula

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) e o Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) convocam os classificados na primeira chamada do Sisu 2017 na Ufal. Os alunos devem fazer a pré-matrícula entre os dias 3, 6 e 7 de fevereiro a partir das 9h nos campi A.C Simões, Arapiraca e do Sertão, nos locais especificados em edital.

Nesta primeira etapa os candidatos farão a pré-matrícula mediante apresentação dos documentos exigidos de acordo com a demanda a qual concorre. Será aceito um procurador para a entrega da documentação.

O candidato que não comparecer nos dias, locais e horários definidos ou não entregar os documentos previstos será considerado desistente, sendo convocado o seguinte, em conformidade com o processo classificatório do Sisu/MEC 2017.

É preciso ficar atento ao que é necessário apresentar pelos alunos da ampla concorrência e reserva de vagas/cotas, estes últimos serão analisados por uma banca e o resultado preliminar do deferimento será divulgado no dia 8 de fevereiro. O prazo para recursos é no dia 9, das 9h às 17h, nas sedes dos três campi e unidades educacionais. Já o resultado final das pré-matrículas homologadas será publicado no dia 10 de fevereiro.

A segunda etapa será a confirmação da matrícula mediante assinatura de Ata nos primeiros dias de aula. O edital de convocação será feito após a composição de turmas.

Fonte: Ascom/UFAL