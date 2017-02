Operação realizada pelas polícias Militar e Civil prende 7 suspeitos de homicídios

A Polícia Militar e a Delegacia de Homicídios realizou uma operação integrada na manhã desta quarta-feira (1) em diversos bairros de Maceió e efetuou a prisão de sete suspeitos de homicídios. Os acusados foram apresentados em entrevista coletiva na sede da Secretaria de Segurança Pública, no bairro do Centro.

De acordo com o delegado Fábio Costa, responsável pela operação, os crimes cometidos por cada um dos presos não têm nenhuma ligação entre si.

Confira abaixo a lista dos presos na operação

Wilson Emílio Silva de Souza, 25 anos – foi preso em flagrante no bairro do Jaraguá portando uma arma de fogo. Ele é suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em julho de 2016, que vitimou Gustavo Avelino Laurentino, de 19 anos, com 23 disparos. O crime foi motivado por envolvimento no tráfico de drogas.

Adeval Gomes de Melo, 51 anos – foi preso por uma equipe da Polícia Civil, no bairro Jardim Petrópolis. Ele é acusado de matar o próprio filho, de 16 anos, que segundo a polícia, era usuário de drogas e que tinha agredido a mãe.

Dhonatan Wesley Ferreira da Silva “Iaiá”, 25 anos e Mayron da Silva Santos “Meron”, 19 anos – foram presos no bairro do Rio Novo e são acusados de assassinato por arma de fogo. O primeiro ainda é suspeito de integrar uma organização criminosa na região.

José Márcio Souza dos Santos, 20 anos – foi preso na Cidade Universitária e é acusado de assassinar Luiz Henrique de Oliveira Bahia, de 36 anos, em agosto do ano passado, no bairro do Jacintinho. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por vingança, já que a vítima atirou pedras no suspeito quando ele queria assaltar uma outra pessoa.

Luanderson Silva de Lima, 18 anos – também foi preso no bairro do Jacintinho. Ele é acusado de matar Maxwell Lindraz Silva, de 21 anos. De acordo com a polícia, o motivo teria sido uma dívida da vítima com o tráfico de drogas da região.

Leandro Torres da Silva, 26 anos – o acusado foi preso no bairro do Ouro Preto. Ele é suspeito de vários homicídios.

Outros acusados

Na mesma investigação, também foram presos outros três acusados de homicídio na última semana. Um deles, que não teve seu nome divulgado, conseguiu liberdade provisória, mas foi indiciado e está respondendo pelo homicídio.

Já, Edineide Ferreira dos Santos, de 28 anos, foi presa no Jacintinho e é está sendo acusada de envolvimento em uma briga com sua cunhada por motivos de desavença familiar. As duas entraram em luta corporal e a suspeita esfaqueou a vítima que faleceu.

Por fim, Jaelson José Avelino de Oliveira, de 23 anos é acusado de assassinar Benone dos Santos Fonseca, no bairro do Jacintinho, em março de 2013. Ele foi encaminhado para a Casa de Custódia de Arapiraca, onde está preso.



Fonte: CadaMinuto