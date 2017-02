Andréa Lima Dantas é selecionada para ser gerente da 9ª Gere

A diretora da Escola Estadual Professora Ruth Mendonça (CAIC), Andréa Lima Dantas Barbosa, foi selecionada para ser a nova gerente da 9ª Gere. O resultado final da seletiva para novos gerentes regionais de Alagoas foi publicada no diário oficial do Estado de Alagoas desta quarta-feira, 1º de Fevereiro de 2017.

As Gerências Regionais de Educação (Geres) funcionam como minirepresentações da Seduc em todo o Estado e possuem, dentre outras atribuições, a responsabilidade de gerenciar as escolas de sua jurisdição e promover articulações e parcerias com as demais redes de ensino.

Logo no início de sua gestão, no começo de 2015, o governador Renan Filho e o secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, estabeleceram que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) seria o principal critério para a escolha dos novos gerentes regionais.

“Para mudarmos os índices educacionais de Alagoas, era preciso imprimir uma nova marca, um novo jeito de caminhar. Neste sentido, o primeiro grande passo foi mudar os critérios de escolha dos gerentes regionais, que passaram a ser selecionados por mérito, pela sua história, pela sua competência. Nem eu nem o governador Renan Filho conhecíamos a maioria esmagadora dos 13 gerentes escolhidos em 2015, mas todos deixaram um grande legado e continuarão a contribuir para a Educação alagoana”, diz o secretário Luciano Barbosa.

Para cada Gere, foram convocados, em média, quatro candidatos, os quais eram gestores das escolas com as melhores pontuações no IDEB 2015 nos anos inicias e finais do Ensino Fundamental em sua região. Durante o processo seletivo, os candidatos foram submetidos à entrevista e análise de currículo e tiveram que apresentar de plano de gestão para a sua regional. Critérios como a experiência como gestor e a capacidade de articulação com os municípios tiveram peso na seleção dos 13 novos gerentes.

