Com Maílson sendo decisivo e marcando dois gols, CRB vence Santa Rita por 2 a 0

Repetindo situações de jogos anteriores, o CRB alternou momentos bons e ruins na partida, mas decidiu o jogo na individualidade. O atacante Maílson foi decisivo e marcou os dois gols da vitória do Galo sobre o Santa Rita por 2 a 0.

O rápido atacante regatiano sofreu a penalidade quando abriu o marcador no 1º tempo. No tempo final, quando o CRB ofertava muito espaço para o Santa Rita e tomava alguns sustos, Maílson surgiu no meio da defesa e definiu o marcador.

Com o resultado, o CRB chegou aos 7 pontos e segue líder do grupo A. Já o Santa Rita estacionou nos quatro pontos e caiu para o quarto lugar no grupo B.

No Campeonato Alagoano, o CRB somente voltará a jogar no dia 13 de fevereiro, enfrentando o ASA, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Já o Santa Rita jogará no dia 05, contra o Murici, no Estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata.

por Alberto Oliveira