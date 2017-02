Confira os resultados da 3ª Rodada do Campeonato Alagoano… STJD os mandos de campo do CRB e CSA

Jogando pela 3ª rodada do Algoano-2017, CRB e CSA, favoritos de sempre, venceram seus jogos da noite de ontem em Maceió e Coruripe. Também pela 3ª rodada, empate do Murici com o CSE e vitória do CEO sobre o Miguelense. Fora dos gramados, um assunto que é preocupante: STJD quer detalhes da suspensão das penas aplicadas ao CRB e CSA, através de uma ação da Justiça, com relação aos jogos no Estádio Rei Pelé, entendendo que houve descumprimento da determinação do TJD.

MAILSON FEZ A DIFERENÇA

Contra um Santa Rita ajustado, valente e com muita pegada, o CRB conseguiu vencer na noite de ontem com o atacante Mailson marcando os gols da vitória. O placar de 2 x 0 mostra o equilíbrio do jogo, apesar da vitória, com o CRB ainda em fase de arrumação.

A vitória foi construida inicialmente aos 30 do primeiro tempo, quando Mailson sofreu um pênalti que ele mesmo bateu para abrir o placar. Aos 45 da etapa final, de cabeça, Mailson marcou o segundo, gol que lhe valeu a artilharia do campeonato.

O CRB agora lidera o Grupo A com 7 pontos. Seu próximo adversário será o CSA, domingo, às 19 horas, no Rei Pelé, ‘repeteco’ do Maior Espetáculo Esportivo de Alagoas. O Santa Rita vai enfrentar o Murici, também no próximo domingo, mas, às 16 horas, em Boca da Mata.

CELSINHO FEZ O GOL DA VITÓRIA CONTRA O ‘HULK

Com um time repleto de reservas o CSA venceu o Coruripe na noite de ontem por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio Gérson Amaral, com um gol do lateral Celsinho, aos 36 do segundo tempo.

Oliveira Canindé resolveu poupar vários titulares já de olho no grande clássico do próximo domingo. Confira o time que enfrentou o venceu o ‘Hulk’ com suas alterações: Jeferson; Celsinho, Thales, Mateus e Rafinha; Serginho, Cassiano (Thiago Potiguar), Rayro e Kelvin; Joãozinho (Dawan) e Alex Henrique (Luís Ricardo).

A delegação retornou após o jogo, tem reapresentação nesta quinta e continuação de preparação para o grande clássico. Douglas tem poucas chances de enfrentar o CRB.

CSE EMPATA E CEO VENCE

Murici e CSE empataram sem gols na tarde de ontem no Estádio José Gomes da Costa, em Murici.

Agora com 5 pontos, o Tricolorido quer conquistar uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, além de buscar uma posição entre os líderes do Alagoano-2017.

Enquanto isso, mesmo atuando em casa nos dois últimos jogos, o Murici soma apenas 1 ponto.

O próximo jogo do Tricolorido será contra o Coruripe, sábado, dia 04 de Fevereiro, às 20 horas, no Estádio Juca Sampaio.

O Murici vai buscar recuperação fora de casa, enfrentando o Santa Rita, domingo dia 05/02, no Estádio Olival Elias, às 16 horas.

O CEO finalmente conseguiu vencer. Jogando em casa superou o Miguelense por 1 x 0, gol marcado por Willian.

STJD QUER EXPLICAÇÕES DO TJD/AL SOBRE LIBERAÇÃO DO REI PELÉ PARA CRB E CSA

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol deverá encaminhar pedido para o TJD da Federação Alagoana de Futebol, solicitando maiores esclarecimentos sobre a liberação do Estádio Rei Pelé para CRB e CSA.

Uma ação da Justiça liberou o Rei Pelé, evitando a punição aplicada aos dois maiores clubes alagoanos, que acabaram não cumprindo a pena imposta, ou seja, não atuando em outros estádios, depois de perderem vários mandos de campo.

Segundo informação de um dirigente do STJD ao repórter Wellington Campos, na noite de ontem, no Estádio Engenhão, onde o Botafogo enfrentou e venceu o Colo Colo do Chile por 2 x 1, a decisão caracteriza um descumprimento da pena aplicada pelo TJD-AL, podendo trazer sérios problemas para os dois clubes.

