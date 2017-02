Espetáculo Masha e o Urso se apresenta nesta sexta, 03, em Penedo

O espetáculo Masha e o Urso se apresenta cidade ribeirinha de Penedo nesta sexta-feira, 03, no Circulo Operário a partir das 19h00.

Os ingressos estão sendo vendidos ao preço de R$ 30,00 (trinta reais) casadinha. O ingresso individual está custando R$ 20,00 (vinte reais). Para adquirir seu ingresso é só entrar em contato pelo telefone: (82) 9 8879-1300.

Masha e o Urso é baseada em um conto de fadas do folclore russo e mostra o cotidiano de uma pequena menina travessa que vive em meio a uma floresta, Masha, que constantemente visita seu amigo urso que mora numa casa do bosque e lhe age como uma figura responsável que tem que suportar as travessuras que a menina faz.

Ela é uma pequena menina de 3 anos, bagunceira e que sempre arma confusões. Ela mora numa casa em meio a floresta perto de antiga estação ferroviária da ferrovia Transiberiana e frequentemente, passeia sozinha atrás de brincar com os animais entre eles o seu amigo Urso. Está sempre visitando a casa dele mesmo desejavelmente o irritando e causando problemas, apesar dele sempre a cuidar como uma figura adulta e responsável. Seus pais nunca foram vistos no desenho. Ela veste uma roupa de camponesa rosa com um lenço na cabeça com a mesma cor.

O urso é um dos amigos de Masha a quem constantemente visita em sua casa. É sério e calmo já tendo trabalhado em um circo possuindo assim vários prêmios de lá e ainda sabendo fazer alguns truques de mágica e acrobacia. Sempre busca paz e sossego, mas não consegue porque esta sempre correndo pra lá e pra cá com as travessuras de Masha.

por Redação