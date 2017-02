Governo convoca servidores para fazer atualização de contas bancárias até 15 de março

O Governo de Alagoas inicia nesta quarta-feira (1) prazo para que todos os servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas realizem a atualização cadastral de suas contas-salário. O procedimento deve ser feito de forma presencial em uma agência bancária Caixa Econômica, mediante agendamento no site http://agendamento.sefaz.al.gov.br para escolha do local, data e horário de atendimento.

A atualização estará disponível de 1º de fevereiro a 15 de março de 2017. Após esse período, os servidores que permanecerem omissos terão seus salários suspensos até a devida regularização, como definido pela Portaria nº 001/2017 publicada no Diário Oficial (DOE/AL) desta terça-feira (31).

O secretário de Estado da Fazenda, George Santoro, explica que o procedimento é obrigatório para toda a rede estadual, independentemente do tipo de conta bancária.

“A atualização cadastral junto à Caixa Econômica Federal é necessária para todos os tipos de conta vinculados ao recebimento dos salários e benefícios provenientes do governo estadual. O processo é simples e o atendimento presencial, garantido por agendamento prévio, dura menos que cinco minutos, uma facilidade pensada para que nenhum servidor tenha dificuldade em atualizar seus dados”, informa Santoro.

No ato do atendimento, é importante que o servidor tenha em mãos originais e cópias de um documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com CEP válido, além de contracheque ou documento que contenha a matrícula e o número de ordem.

Servidores que estiverem fora de Alagoas podem realizar a atualização sem agendamento prévio, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal do país.

Para os casos em que servidores aposentados ou pensionistas forem representados por meio de tutela ou curatela, a atualização cadastral deve ser agendada e realizada, exclusivamente, na Alagoas Previdência ou na Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), conforme vínculo ativo. Pensionistas menores de 18 anos devem estar acompanhados por um dos pais no ato da atualização cadastral.

Servidores impossibilitados de locomoção poderão solicitar, por meio de procurador, visita domiciliar de representante da Alagoas Previdência ou Seplag.

Mais detalhes sobre o procedimento, bem como informações sobre documentação necessária para os casos específicos podem ser consultados no site http://agendamento.sefaz.al.gov.br. A Portaria nº 001/2017 pode ser vista na página 41 do DOE/AL.

Fonte: Agência Alagoas