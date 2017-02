Casal é espancado por 15 pessoas em Arapiraca

Um casal de jovens foi espancado por 15 pessoas nesta quinta-feira (02), no Centro de Arapiraca. O motivo para a agressão ainda é desconhecido.

De acordo com a Polícia Militar, entre as vítimas está uma adolescente que disse aos militares que o ex-namorado, Jefferson Pedro Feitosa da Silva, de 20 anos, teria participação direta no espancamento.

Uma unidade da Radiopatrulha se deslocou até a residência onde mora o ex-namorado, mas não conseguiu encontra-lo. Um menor de 17 anos foi apreendido suspeito de ter participado da agressão. Com o jovem foi recuperado o celular de uma das vítimas.

O caso foi registrado na Central de Polícia.

Fonte: AL24horas