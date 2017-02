Em Brasília, Renan Filho solicita apoio federal para auxiliar o Estado a combater a seca

O governador de Alagoas, Renan Filho, buscou o apoio federal para a resolução de duas questões fundamentais para a população de Alagoas: a continuidade das obras do Canal do Sertão e a mitigação dos efeitos da extrema seca enfrentada em todo o Estado. A solicitação de ajuda foi feita na tarde desta quinta-feira (2), em reunião com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, em Brasília.

No encontro, o ministro garantiu o início da construção do trecho cinco do Canal do Sertão que, de acordo com o governador, “é uma obra muito esperada pelo povo alagoano, especialmente as pessoas que vivem no Semiárido”.

Após a conclusão deste novo trecho, o Canal do Sertão pretende levar água a mais de 160 mil habitantes nos municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha, Água Branca, Olho D’Água do Casado, Inhapi, Senador Rui Palmeira, São José da Tapera, Monteirópolis e Olho d’Água das Flores.

Além do compromisso com o Canal, Renan Filho garantiu recursos para o abastecimento de água na zona rural dos municípios do Alto Sertão, derivando da adutora do Alto Sertão, recentemente inaugurada. “Esta iniciativa é muito importante para o estado, já que vai atender muita gente, especialmente neste momento de seca duríssima. As pessoas precisam que, cada vez mais, o estado se estruture para que elas possam levar água para casa”, ressaltou o governador.

Após seis anos de estiagem, Alagoas sofre os efeitos da seca, considerada a pior dos últimos 50 anos. Com a falta de chuva, 42 municípios já estão em situação de emergência, com prejuízos principalmente para o setor de agricultura.

Segundo Rena Filho, o ministro também se comprometeu em dar sequência à construção da adutora da Bacia Leiteira, que foi objeto de emendas da bancada federal de Alagoas. “A bancada se reuniu e destinou R$135 milhões para a construção da adutora, cujas obras já estão andando. Proximamente, daremos início à segunda etapa desta ação”, complementou o governador.

*com Agência Alagoas