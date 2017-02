Jovem é preso após ameaçar ex-sogra e a própria filha

A Polícia Civil prendeu, em flagrante, nesta quinta-feira (2), o jovem Davi da Conceição Oliveira, de 22 anos, no município de Marechal Deodoro, no Litoral Sul de Alagoas. Ele é acusado de ameçar de morte a ex-sogra e sua própria filha.

A PC afirma que ele ameaçou sua ex-sogra com um facão e conduziu uma moto cinquentinha com sua filha de dois anos. Durante a condução do veículo, realizou algumas manobras arriscadas, colocando a vida da menor em risco.

De acordo com o delegado Rodrigo Colombelli, Davi teria consumido drogas ilícitas antes de cometer as ameças. “Saímos em diligências e o localizamos no Bairro Taperaguá, após ter feito diversas manobras ousadas utilizando a menor como escudo, na moto”, disse.

O suspeito já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, e lesão corporal nos termos da Lei Maria da Penha. Após o jovem ter sido preso, foi conduzido ao 17º Distrito Policial, onde está a disposição da Justiça.

