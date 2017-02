Menores de 18 anos só entrarão no Rei Pelé acompanhados e com documento oficial

O Ministério Público Estadual (MPE-AL) definiu que os menores de idade só terão acesso às arquibancadas do Estádio Rei Pelé, no próximo domingo (5), para a partida entre CRB e CSA, acompanhados de um responsável e portando documento oficial com foto.

De acordo com a assessoria de comunicação do CRB, mandante da partida, as bilheterias serão abertas ao público às 17h. Um efetivo de 451 policiais será empregado na partida, prevista para começar às 19h.

Além dos militares, 62 câmeras de monitoramento instaladas dentro do estádio também vão contribuir para a segurança dos torcedores que comparecerem ao Rei Pelé.

O confronto é válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Os times alagoanos estão no grupo D, ao lado de ABC e Itabaiana.

Fonte: Gazetaweb