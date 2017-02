Números: nos últimos dez duelos, CRB tem cinco vitórias, contra três do CSA

Em 2016, a dupla fez a final do Campeonato Alagoano, com o CRB ganhando os dois jogos: 2 a 0 e 1 a 0. Ainda na temporada passada, o CSA bateu o rival por 4 a 1 e 2 a 1, além do empate por 1 a 1 na primeira fase do estadual.

Pela Copa do Nordeste, o clássico alagoano foi realizado cinco vezes: quatro empates, e uma vitória do CSA. Os primeiros jogos foram em 1994: 0 a 0 e 1 a 1. Os dois estavam no mesmo grupo, ao lado de Lagartense-SE e Bahia. O CSA e o Bahia avançaram de fase. Dois anos depois, o Azulão venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Cristiano Alagoano. No ano seguinte, mais um resultado igual: 1 a 1.

A última vez que jogaram entre si pelo torneio regional foi em 2010. No Rei Pelé, a partida terminou empatada por 2 a 2. Edmar e Renatinho fizeram para o CRB, Alexsandro e Catanha marcaram para o CSA.

Confira as escalações do clássico de 2010:

CSA: Anderson Paraíba; Celso, Anderson Cabeção (Nado), Anderson La Bamba e Claudinho; Serginho, Lau (Madson Henrique) e Everlan (Wilson); Catanha e Alexsandro. Técnico: Lino.

CRB: Hudson; Amaral (Dio), Leandro, Toninho e Renatinho; Lê (Pedrosa), André Silva, Jonathan e Ewerton Maradona; Edmar e Emílio (Edson Di). Técnico: Celso Teixeira.

Arbitragem

A partida entre CRB e CSA está marcada para domingo, às 19h (horário de Alagoas), no Rei Pelé. O árbitro pernambucano Emerson Luiz Sobral apita o duelo.