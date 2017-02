PC prende organização criminosa que aplicava golpes bancários

A Polícia Civil de Alagoas, num trabalho da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) e da Seção de Antissequestro (SAS), divulgou a prisão de três pessoas acusadas de participarem de uma organização criminosa responsável pela prática de crimes contra a ordem tributária, estelionato e falsidade ideológica.

As prisões foram divulgadas pelo delegado Filipe Caldas, titular da SAS que disse que as ações foram desenvolvidas durante o mês de janeiro deste ano.

Juesly Calheiros Santos, Wallace Fernandes Moreira Silva e Bruno Manoel Gomes Arcanjo foram presos após um trabalho de investigação que teve início no mês de julho de 2016.

Segundo o delegado Filipe Caldas, os acusados falsificavam boletos bancários e enviavam para diversas empresas, que realizavam o pagamento acreditando se tratar de uma cobrança bancária verdadeira. Porém, o código de barras não correspondia com as informações do boleto e o valor pago era depositado na conta de um terceiro.

De acordo com as investigações, o terceiro era um “laranja” que desconhecia a transação, e, geralmente, se tratava de uma pessoa com baixa instrução, que era convencida de assinar documentos, estabelecer firma em cartório, fornecer dados pessoais e criar conta bancária para a realização do golpe. Em contrapartida, o “laranja” ficava com 15% do valor da transação criminosa, e os demais participantes da organização ficavam com o restante do valor depositado.

As prisões ocorreram em cumprimento aos mandados de prisão expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

O delegado Filipe Caldas destacou o apoio que tem recebido do delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, e do diretor da Gerência de Recursos Especiais (GRE), delegado Mário Jorge Barros.

Fonte: Ascom PC/AL