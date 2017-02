Uncisal abre inscrições gratuitas para o Programa MedEnsina

O sonho de ingressar no ensino superior pode estar mais perto para estudantes do ensino médio. Até o dia 24 de fevereiro, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão (Proext), está com inscrições abertas para o Programa MedEnsina.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter concluído ou estar concluindo o ensino médio em escolas públicas, particulares (na condição de bolsista integral), cenecistas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e supletivos.

As inscrições podem ser efetuadas de segunda a sexta-feira, na Proext, situada no 3º andar do prédio sede da Uncisal, localizada na Rua Doutor Jorge de Lima, 113 – Trapiche da Barra, no horário das 8h às 12h e das 14h às 19h.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 20,00, cuja guia de recolhimento está disponibilizada no endereço eletrônico medensina.uncisal.edu.br.

As provas que irão selecionar os alunos para as 50 vagas do Medensina serão realizadas dia 5 de março de 2017.

O que é

O MedEnsina é um Programa de Extensão Universitária da Uncisal, que consiste em um curso preparatório pré-vestibular gratuito destinado a alunos carentesque concluíram ou estão concluindo o ensino médio em instituições públicas ou bolsistas integrais de escolas particulares. As aulas são ministradas por universitários que lecionam as disciplinas abordadas nos vestibulares, bem como no Enade/MEC.

O edital completo se encontra na página da universidade no endereço: www.uncisal.edu.br

Fonte: Ascom Uncisal