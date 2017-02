Criança de 10 anos mata primo com tiro de espingarda durante brincadeira em Piaçabuçu

Tragédia em Piaçabuçu, cidade a 135 quilômetros da capital alagoana, no litoral sul do Estado. Um garoto de apenas dez anos matou o primo com um tiro de espingarda. O acidente aconteceu neste sábado, no Povoado Bonito. A vítima, uma criança de 12 anos, morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Regional de Penedo, que está de plantão, mas posteriormente o inquérito será enviado à Delegacia de Penedo, cujo titular é delegado José Lindemberg.

As primeiras informações dão conta que os garotos teriam encontrado a espingarda, do tipo garrucha, dentro do guarda-roupa, e passaram a brincar. Durante a brincadeira, um tiro acidental foi efetuado, atingido o menor de 12 anos.

A tragédia chocou familiares e amigos dos menos. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, ainda não é possível determinar a quem pertence a arma. O autor do disparo não foi apreendido. Perícia e IML foram acionados para providenciar a remoção do cadáver.

Fonte: AL24horas