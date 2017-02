Estudantes da UFAL são vítimas de tentativa de assalto dentro de ônibus

Um ônibus com estudantes da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) foi alvejado por vários tiros nas imediações do povoado de Peri-Peri, na AL-105, no município de Boca da Mata. Segundo o relato de um universitário que estava no coletivo, os disparos atingiram o para-brisa do lado do motorista e os estilhaços de vidro feriram o trabalhador e uma estudante.

Ainda de acordo com o universitário que não foi identificado, o coletivo retornava da UFAL quando foi alvo de disparos de arma de fogo. “Atiraram várias vezes contra o ônibus”, disse uma das vítimas.

Ainda segundo os estudantes, os criminosos estavam em dois carros e duas motocicletas, “todos ficaram apavorados e ninguém conseguiu identificar os veículos”, falou outro aluno ainda com a voz embargada.

O crime foi denunciado ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Boca da Mata e equipes da Polícia Militar se deslocaram em buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

