Policias realizam revista em celas da Delegacia de Delmiro Gouveia

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar, com apoio da Guarda Municipal foi desencadeada nas celas da Delegacia Regional de Polícia (1-DRP) de Delmiro Gouveia, na tarde desta sexta-feira (3).

A ação foi realizada com o intuito de evitar crimes e dificultar os contatos de presos via celular com pessoas que estão fora do sistema prisional. Assim como, impedir a entrada de drogas e outros objetos ilícitos nas carceragens.

Alguns objetos foram apreendidos e segundo o delegado, Rodrigo Rocha Cavalcante, que coordenou operação, os presos que estão nas celas onde os materiais foram encontrados serão autuados.

com Radar89