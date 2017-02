Vereador sofre acidente com família e mãe é socorrida em estado grave

O capotamento de um veículo deixou o saldo de cinco pessoas feridas no início da tarde deste sábado, 4, num trecho da rodovia estadual que liga a cidade de Roteiro a AL 101 Sul, na Praia do Gunga.No Siena, cor branca, placa ORK-7390/AL, estava o vereador pelo município de Roteiro, Maddson Marques da Silva Santos (PR), de 25 anos, sua esposa, uma filha, um sobrinho e a mãe do parlamentar.

O veículo era conduzido por Madson, que teria perdido o controle antes de capotar várias vezes, nas imediações da Fazenda Peru, zona rural do município. Todos os ocupantes do veículo ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

A mãe do vereador foi socorrida em estado grave.

