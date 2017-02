Bloco “Nata dos Músicos” abre as prévias carnavalescas em Penedo

As prévias carnavalescas tiveram início neste domingo, 05, no município ribeirinho de Penedo. O bloco “Nata dos Músicos” abriu os festejos de momos com um grande arrastão. A concentração do bloco se deu na praça largo de Fátima e percorreu as principais ruas da cidade.

Apesar do forte calor, os foliões não se incomodaram e caíram no frevo. Mais de quinze músicos fizeram a animação que durou até o final da tarde.

No próximo dia 09 de Fevereiro é a vez do bloco “Os Molinho”. Na sexta, 10, a prévia é da tradicional Boneca Raquel, e no sábado, 11, o Ovo da Madrugada promete reunir milhares de foliões na avenida.

por Redação