Grupo é preso após furtar materiais de prédio fechado

Cinco pessoas foram presas, neste sábado (04), pela Polícia Militar suspeitas de furto qualificado. O grupo furtou do prédio onde funcionava o Hiper Bompreço, situado na Rua Buarque de Macedo, uma caixa d’água e outros materiais.

A ação acabou frustrada após moradores da região viram acionarem a polícia. Os militares do 1º Batalhão flagraram os suspeitos próximo ao antigo supermercado com uma caixa d’água com capacidade para 310 litros, uma quantidade de fios de cobre, além de um carrinho industrial.

Diante do flagrante, Marcel Luiz de Santana, de 25 anos, Makyson Diego da Silva Vasconcelos, de 36 anos, José Roberto da Silva, de 30 anos, Douglas Alessandro Aquino Medeiros, de 29 anos, e Luis Carlos Alves da Silva, de 27 anos, foram presos.

Segundo informou o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), todos eles foram encaminhados a Central de Flagrantes I, onde foram autuados por furto qualificado.

