Motorista perde controle do carro e se choca com cais em Penedo

Ainda são escassas as informações de um acidente envolvendo um automóvel na avenida beira rio, parte baixa do município de Penedo.

Informações que chegaram até a nossa redação, OparaNews, dão conta que o motorista perdeu o controle do veículo e se chocou fortemente com o cais. O impacto foi tão forte que boa parte do concreto foi derrubado e por pouco o veículo não caiu de uma altura de 5 metros.

Quem passava pelo local ficou surpreso com o estrago feito pelo acidente. Agora resta saber quem irá reconstruir a parte do cais, pois está levando série perigo aos pedestres que transita pela localidade.

por Redação