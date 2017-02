Noiva é encontrada morta em casa antes do casamento em Santana do Ipanema

Uma jovem foi encontrada morta dentro da sua própria residência, nesse sábado (04), em Santana do Ipanema.

De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Civil, Crislayne Nobre estava com o casamento agendado para ocorrer ainda na tarde de ontem quando foi encontrada morta dentro de casa.

Populares disseram à polícia que a jovem estava animada com a união e que a mesma vivia bem com o futuro esposo. Uma das linhas de investigação dá conta de que a jovem cometeu suicídio por enforcamento após o noivo, identificado apenas como Daniel, ter desistido do matrimônio.

O corpo da jovem foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal de Arapiraca.

O casal está sendo investigado pela Polícia Civil de Santana do Ipanema.

Fonte: AL24horas