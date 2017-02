Um morre e outro fica ferido em atentado à bala em Teotônio Vilela

Um atentado à bala deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde do sábado (04), na cidade de Teotônio Vilela. O duplo atentado que resultou em uma morte se deu na periferia da cidade, em bairro conhecido como Mutirão.

É de testemunhas a versão de que as vítimas consumiam bebida alcóolica em um bar, no momento em que foram surpreendidas pelos disparos. Paulo Henrique da Silvam conhecido como ‘Igor’, morreu no local, antes de receber atendimento médico. Já Fábio Bispo da Silva, o ‘Cabelinho’, de 18 anos, chegou a entrara em luta corporal com um dos atiradores quando foi alvejado por um tiro de raspão. Fábio recebeu atendimento médico na Unidade de Emergência do Agreste.

Moradores do entorno relataram que o crime tem relação com a disputa de tráfico de drogas na região. A polícia deve investigar essa hipótese, sem descartar outras linhas de investigação.

Uma motocicleta foi deixada na cena do crime pelos atiradores e o veículo pode levar à polícia até os assassinos de Paulo Henrique.

Lagoa da Canoa

Também no sábado (04) um homem foi executado a tiros na cidade de Lagoa de Canoa. A vítima foi identificada como Welisson Lima da Silva, de 24 anos, e chegou a ser socorrida com vida para a Unidade de Emergência do Agreste, mas morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. A polícia deve investigar se Welisson tinha envolvimento com ilícitos, mas não deve descartar outras linhas de investigação.

com Alagoasweb