Categorias de base do Sport Club Penedense realizam amistosos

As categorias Sub-17 e Sub-20 do Sport Club Penedense jogaram amistosamente neste final de semana no estádio Dr. Alfredo Leahy. O confronto foi contra uma equipe da Castro Alves de Penedo.

No Sub-17 a garotada do Penedense venceu pelo placar de 3 a 0, com uma bela atuação do meia atacante Luquinhas, autor de um dos gols. No sub-20, o Penedense goleou a Castro Alves por 6 a 0.

Os jogos amistosos fazem parte do programa de socialização e de competição promovido pela diretoria do Sport Club Penedense. Os treinadores da base do clube, os ex-jogadores, Robinho e Nilton, há anos vem trabalhando com a garotada em busca contribuir com a Educação de cada um, e quem sabe revelar grandes jogadores para o clube mais antigo do Estado de Alagoas.

Atualmente a Escolinha do Sport Club Penedense conta com 48 alunos, entre as categorias, sub: 10, 12, 14, 16, 18 e 20.

DESTAQUES:

Sub 10: Gabriel e Felipinho

Sub 12: Pedro, Lucas Alexandre e Luan

Sub 14: Carlos Daniel, Ruan e Ryan

Sub 16: Evertinho e Matheus

Sub 18 e 20: Geovane, Gustavo e Rafael

Durante toda a semana, os atletas participam de treinos táticos e físicos. Os atletas também participam de torneios com equipes de Penedo e da região a cada dois meses.

Faça parte da Escolinha do Sport Club Penedense. Para mais informações entre em contato pelo telefone: 82 9 9653-3354 (Robinho).

por Redação