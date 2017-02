CRB vence o CSA e assume a liderança do Grupo D da Copa do Nordeste

No primeiro clássico das multidões de 2017, o CRB se deu melhor e venceu o CSA, na noite deste domingo (5), no Estádio Rei Pelé, por 2 a 1. Os gols foram marcados pelo estreante Danilo Pires, aos 9 minutos do primeiro tempo e aos 39, com Sérgio Mota. O gol azulino foi marcado aos 13 da etapa final, por Alex Henrique.

Agora o CRB é o líder do Grupo D, com quatro pontos, seguido de CSA e ABC, com três. Na próxima rodada o CSA recebe o Itabaiana no sábado (11), às 16h, em Maceió. No mesmo dia, o Galo vai encarar o ABC, em Natal, às 20h30; horário local.

O jogo

O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo CRB. As jogadas da equipe foram criadas principalmente pelo lado direito, onde Mailson tinha total liberdade para atacar. E aos 9 minutos, depois de uma cobrança de escanteio na área, o zagueiro Gabriel escorou para o estreante Danilo Pires, impedido, colocar para o fundo das redes.

O CSA ainda tentou mostrar uma reação, com uma falta cobrada por Everton Heleno, que no quique da bola, quase surpreende o goleiro Juliano, que fez uma bela defesa. Depois disso, a equipe voltou a se defender e o CRB continuou atacando, principalmente com trocas de passes entre Sérgio Mota, Danilo Pires e Mailson.

Com várias tentativas seguidas, mais uma vez, Danilo Pires fez uma bela jogada e tocou nas costas da defesa azulina para Mailson tocar para dentro da área e o meia Sérgio Mota, de primeira, colocou para dentro. Pelo CSA, perto do fim da primeira etapa, em mais uma rara oportunidade, o lateral Rayro chutou forte de fora da área e a bola passou perto do gol.

Na segunda etapa, o CSA veio diferente, com a entrada de Thiago Potiguar no lugar de Cleyton. Com essa alteração, o time voltou melhor tomando a iniciativa da partida e acuando a equipe do CRB, que mostrou claramente que o time ainda precisa aprimorar a parte física.

Melhor em campo, o Azulão partiu para o ataque e aos 13 minutos da segunda etapa, em um contra ataque, Didira fintou Juliano e arrumou para Alex Henrique, sozinho, dentro da área, só colocar para dentro.

Depois disso, Léo Condé tirou Sérgio Mota para a entrada de Clebinho, e ao longo da etapa final realizou mais duas substituições; saindo João Paulo no lugar do estreante Danilo Pires e Jorginho no lugar de Yuri. Pelo que foi visto na partida, as mudanças foram feitas pelo desgaste dos atletas.

Pelo CSA, Canindé, ainda mexeu na equipe com a entrada de Marcos Antônio no lugar de Everton Heleno, que não repetiu a boa atuação das últimas partidas e a entrada de Kelvin no Lugar de Daniel Cruz, visando dar mais mobilidade a equipe Azulina.

Depois do gol, o CSA se manteve no ataque, mas não conseguiu ser efetivo para chegar ao empate e a partida acabou com a vitória da equipe Alvirrubra.

Fato lamentável

No intervalo da partida, torcedor do CSA tentaram invadiram o gramado e a policia teve que entrar em ação para conter os vândalos. Não houve registro de feridos até o momento.

Eles foram levados pela polícia para a delegacia do Estádio Rei Pelé, para que os procedimentos cabíveis serem realizados.

Fonte: Gazetaweb